Roma, Raggi presenta i nuovi trattori per rasare l'erba dei prati

Virginia Raggi informa sui social che a Roma stanno arrivando 14 nuovi trattori fiammanti. «Questi sono i nuovi 14 trattori completi di trinciatrici per la rasatura dei prati che abbiamo acquistato insieme a 2 piattaforme aeree per le operazioni in quota con un investimento di circa 500mila euro. Procede così il potenziamento del Servizio Giardini capitolino». Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Sono mezzi che si aggiungono agli autocarri, alle trinciatrici e a una serie di attrezzature che abbiamo acquistato nei mesi scorsi per permettere ai nostri operatori di poter lavorare in modo adeguato ed efficiente. Complessivamente abbiamo investito oltre 2 milioni di euro per equipaggiare il Servizio Giardini con una dotazione mai avuta prima. «Stiamo ricostituendo un servizio nevralgico per la manutenzione del verde urbano, un tassello fondamentale della strategia complessiva di rigenerazione e cura del nostro patrimonio ambientale».

I commenti sotto il post sono il solito campionario da tifoserie opposte. Riassunto sintetico delle due tipologie di commento: «Ottimo lavoro!», «Dopo cinque anni, cioè a fine mandato, tira fuori i trattorini per tenere in ordine parchi e giardini».

