Roma, traffico: incidente in piazza di San Giovanni in Laterano, code all'altezza di via Merulana

Per lavori di potatura al fine di mettere in sicurezza le alberature è ancora chiusa al traffico via del Fosso della Magliana, fra via Portuense e via della Magliana. Per un incidente in piazza di San Giovanni in Laterano ci sono code all'altezza di via Merulana. Sul tratto urbano della A24 ci sono code fra Tor Cervara e Tangenziale est in direzione della Tangenziale est.



È stata invece ripristinata la viabilità in via Napoleone III, dopo il guasto a una vettura, le linee tramviarie 5 e 14 riprendono il normale percorso con residui ritardi. In via Salaria ci sono code tra fra Villa Spada e via dei Prati Fiscali in direzione centro. Traffico anche in Tangenziale est con code tra via Nomentana e via Salaria Villa Ada in direzione di piazzale degli Eroi Trionfale. Traffico e rallentamenti anche sul Grande raccordo anulare con code tra la diramazione Roma Nord e Tiburtina in carreggiata interna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA