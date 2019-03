Roma, investe ragazzina che attraversa la strada e scappa: pirata della strada trovato grazie ai testimoni

Investe una ragazzina di 14 anni e scappa via. Il pirata della strada è stato però rintracciato dai carabinieri grazie alle testimonianza raccolte sul luogo dell'incidente ed è stato denunciato a piede libero. E' accaduto ieri sera attorno alle 21.30 in via Aurelia, all'altezza di Torrimpietra. L'uomo, romano 32enne già noto alle forze dell'ordine, ha investito la ragazzina (che compirà 15 anni il prossimo 11 marzo) che stava per attraversare la strada e si è dato alla fuga a bordo della sua Golf.



Gli uomini dell'Arma lo hanno rintracciato un'ora e mezza dopo: il 32enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcologici e tossicologici. Portato in caserma, ha inveito contro i militari ed è stato denunciato a piede libero con le accuse di lesioni personali stradali, fuga di conducente, guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. La ragazzina, accompagnata al pronto soccorso, ha una prognosi di sette giorni.

