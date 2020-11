Roma, questa notte torna Spelacchio a piazza Venezia: le luci saranno accese l'8 dicembre

Che Natale sarebbe senza Spelacchio: infatti anche quest'anno l'albero di Natale di Roma, torna a Piazza Venezia. Questa notte inizieranno le operazioni di montaggio e allestimento. Sarà un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di circa 23 metri di altezza e con un diametro della chioma alla base di 12 metri. Sarà illuminato con 100 mila luci a led e decorato con 800 sfere in quattro colori: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro. Ad inaugurarlo, come da tradizione, il prossimo 8 dicembre sarà la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il costo di tutta l'operazione, compreso trasporto, installazione e allestimento, sarà di circa 140 mila euro, a carico di Roma Capitale. «Anche quest'anno torna il nostro Spelacchio, l'albero di Natale di Roma ormai famoso in tutto il mondo - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - In questo momento difficile per tutti i cittadini vogliamo che queste luci mantengano accesa la speranza di un Natale sereno ma soprattutto diano la forza per resistere e superare insieme la sfida dell'emergenza sanitaria».

