Roma: picchia la compagna, la minaccia con un coltello e poi colpisce i carabinieri intervenuti. Arrestato

Trauma cranico, un trauma facciale, contusioni alle spalle e al torace, con prognosi di 7 giorni. È stato arrestato dai carabinieri un 48enne di Frascati che ha picchiato la compagna, l'ha minacciata con un coltello e poi ha colpito i militari dell'Arma intervenuti per arrestarlo. Il fatto è accaduto ieri sera a Tor Vergata, quartiere di Roma. C'è stata prima una lite tra i due, dopo, l'aggressore ha colpito ripetutamente la compagna, minacciandola di morte con un coltello. E, in seguito, nel tentativo di allontanarsi ha colpito anche i Carabinieri che erano arrivati. Sequestrato anche il coltello a serramanico utilizzato. Soccorsa la vittima, una 48enne romana, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Tor Vergata. I Carabinieri hanno portato l’arrestato nel carcere di Roma Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Ora è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

