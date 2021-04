Tor Bella Monaca, cocaina e soldi nel garage: arrestato 21enne

Un ragazzo romano di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca: nascondeva 415 dosi di cocaina e 1.130 euro all'interno del suo garage. Già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dopo che ad un controllo gli erano state trovate in tasca alcune dosi e una chiave, che poi è risultata essere quella del suo garage. L'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno visto il ragazzo muoversi con fare sospetto in una piazza di spaccio in via dell'Archeologia e lo hanno fermato.

Nelle sue tasche sono state trovate alcune dosi di cocaina e la chiave. I militari hanno deciso di perquisire il locale: lì hanno trovato 415 dosi di cocaina, del peso complessivo di 230 grammi, e 1.130 euro ritenuti provento dell'attività illecita dello spaccio di droga. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: 13:21

