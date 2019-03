Blitz a Tor Bella Monaca, arrestate 11 persone in un giorno

Undici persone arrestate e altre due denunciate a piede libero. Tutto in un giorno. Quasi tutti colti in flagranza di reato mentre spacciavano droga: sono fini in manette sei uomini e una ragazza. Hanno tra i 23 e i 47 anni, romani pregiudicati, ad eccezione della ragazza 23enne originaria della provincia dell’Aquila, ma residente a Roma, e due ragazzi di 24 anni di Cosenza e della provincia di Siracusa. Sono stati fermati in via dell'Archeologia. I carabinieri hanno sequestrato oltre 100 grammi di cocaina. Altri due romani di 22 e 31 anni, pregiudicati e sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel Comune di Roma, sono stati arrestati per la violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento a loro carico, essendo stati trovati a confabulare a largo Ferruccio Mengaroni. Gli ultimi due a finire in manette sono due romani di 24 anni e 66 anni, con precedenti e sottoposti all’obbligo di presentazione in caserma, a cui i Carabinieri hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti.



Un pregiudicato di 64 anni di Zagarolo, invece, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di 20 orologi da polso di note marche risultati oggetto di un furto messo a segno lo scorso 17 marzo ai danni di un commerciante. Con l’accusa di atti persecutori, infine, è stato denunciato a piede libero un pensionato romano di 56 anni. All’uomo è stato notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una donna romana di 50 anni, oggetto da tempo delle sue reiterate “attenzioni particolari”, che lo ha denunciato.

