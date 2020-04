Roma, rapina negozio di animali con mascherina, tuta anti-pioggia e cacciavite: arrestato

Mascherina sul volto, occhiali e tuta antipioggia, una speciale "armatura" per assaltare un negozio di animali nel quartiere Tiburtino Terzo, e farsi dare l'incasso di 550 euro dal titolare minacciandolo con un cacciavite. E' finito in manette un 31enne (C.E. le iniziali) già conosciuto dagli investigatori del commissariato san Basilio, diretto da Agnese Cedrone, che da alcuni giorni lo stavano «monitorando» con discrezione.

«Fai rumore». Uccide il fratello a Ciampino dopo un mese in casa insieme per il Covid

Nel primo pomeriggio i poliziotti lo hanno incrociato a bordo di uno scooter, sempre con indosso la tuta antipioggia, nelle vicinanze di via della Serenissima; anche il ragazzo ha riconosciuto gli agenti ed ha iniziato una pericolosa fuga ma è stato bloccato in via Mammuccari.

I poliziotti hanno faticato non poco a fermare definitivamente C.E. il quale, con un grosso cacciavite in mano, ha provato a fuggire anche a piedi. È stato poi accertato che il giovane, pochi istanti prima di incontrare la polizia, aveva rapinato un negozio di articoli per animali ed in tasca aveva i 550 euro che era riuscito a rubare minacciando il cassiere con il cacciavite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA