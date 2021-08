Roma, turista aggredito per rapina a Termini: picchiato con calci e pugni. Arrestati tre tunisini

Lunedì 30 Agosto 2021, 12:59

Ancora un’aggressione nella zona della stazione Termini. E’ accaduto ieri all’ora di pranzo. Un turista del Congo è uscito da un ristorante vicino piazza dei 500 ed è stato brutalmente picchiato a scopo di rapina. Il turista è stato preso a calci e pugni da tre tunisini, con precedenti penali. A salvare il turista una pattuglia dell’Esercito. Lui ha raggiunto i soldati e i banditi sono fuggiti.

E’ accaduto che il turista ha avvicinato una pattuglia del commissariato Viminale ai quali ha raccontato ciò che gli era accaduto e ha fornito la descrizione dei rapinatori. Gli agenti, nel perlustrare la zona, hanno visto due tunisini che potevano corrispondere alle descrizioni e così li hanno portati al commissariato Viminale dove si era recato la vittima per fare la denuncia. Il turista, quindi, ha incrociato i tunisini e non ha avuto dubbi ad indicarli come i rapinatori. Il terzo arresto è stato singolare, il tunisino è passato davanti al commissariato forse per vedere cosa era successo ai complici. E’ stato anche lui arrestato. I tre sono stati portati in carcere.

