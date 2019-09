Roma, ruba vestiti in un negozio: arrestato cubano alla Stazione Termini

Ruba in un negozio di abbigliamento, arrestato un 33enne cubano. Lo straniero è stato bloccato alla stazione Termini dalla Polizia ferroviaria per aver rubato numerosi capi di vestiario in un negozio dello scalo ferroviario. L'uomo era stato notato dagli agenti mentre usciva frettolosamente dall'esercizio commerciale con una grande busta tra le mani. I poliziotti, insospettiti dal suo comportamento, hanno quindi effettuato un controllo e nella busta hanno trovato molte maglie con la placca anti taccheggio ancora attaccata. Accertato il furto la polizia ha arrestato il 33enne. I © RIPRODUZIONE RISERVATA