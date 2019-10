Roma, controlli straordinari dei carabinieri a Termini: un arresto e 8 denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arginare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità diffusa. Questo l'obiettivo dell'operazione straordinaria di controllo deidella Compagnia Roma Centro in collaborazione con i Carabinieri dell'VIII Reggimento Lazio, nelle aree adiacenti alla stazionee piazza dei Cinquecento. L'azione diha permesso anche di identificare soggetti di interesse operativo e prevenire la commissione di reati in genere. In questo contesto, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un uomo di 43 anni, con precedenti che a seguito di un controllo è risultato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 2 ottobre dal Tribunale di Roma - V Sezione Penale - per furto aggravato. L'uomo è stato condotto in caserma, e una volta notificato il provvedimento, è stato portato nel carcere di Regina Coeli.LEGGI ANCHE Roma, a Termini scoppia una rissa tra ubriachi in un fast food: arrestati tre romeni Due cittadini- un senegalese di 20 anni e un marocchino di 59 - senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti, sono stati sorpresi sulla banchina della metropolitana della fermata Termini, linea «A», nel tentativo di derubare alcuni utenti, intenti a salire sui vagoni della metro. Denunciati invece 3 cittadini stranieri - un cittadino dell'Iraq di 48 anni, un polacco di 40 e un senegalese di 37 - tutti disoccupati e con precedenti, due dei quali senza fissa dimora, per inosservanza del «Dacur», precedentemente emessi e notificati nei loro confronti a seguito delle richieste propugnate dai Carabinieri dello Scalo Termini.