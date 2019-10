Roma, tenta il suicidio gettandosi nel Tevere: salvato dai vigili del fuoco

Si è gettato nel Tevere, sulle spalle uno zaino pieno di libri, forse per andare a fondo. Un uomo è stato recuperato alle 6,45 dai vigili del fuoco, vivo, tra ponte Testaccio e ponte Marconi dai vigili del fuoco e dal Nucleo sommozzatori. L'uomo in stato di ipotermia, è stato trasportato dal 118 in ospedale. Sul posto la polizia.

È un italiano di 66 anni. E' stato recuperato dai vigili del fuoco all'altezza di ponte dell'Industria. L'uomo, in stato di ipotermia, è stato affidato alle cure del 118.

Ultimo aggiornamento: 09:38

