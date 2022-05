Roma, tenta di uccidere la compagna (ricoverata in codice rosso): arrestato 53enne al Tuscolano

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di tentato omicidio. La vittima è la compagna, ricoverata in codice rosso per le gravi lesioni riportate. A intervenire sono stati gli agenti della polizia del commissariato Tuscolano e della sezione volanti. L'arrestato (un italiano) è stato trasferito in carcere in attesa di convalida. La donna sarebbe stata picchiata selvaggiamente dal compagno, prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

