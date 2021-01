Roma, il trucco del finto tamponamento: truffa sventata da una coppia di ottantenni

Un tentativo di truffa sventato dalla prontezza di una coppia di ottantenni. E' accaduto a Roma, nel rione Trastevere dove i due si erano recati per mostrare l'auto a un potenziale venditore. L'annuncio era stato messo online. L'acquirente, un quarantenne, ha chiesto di fare un giro di prova, ma appena partito ha tamponato un'altra auto: a bordo in realtà c'era un complice. I due volevano richiedere ed incassare il risarcimento del danno subito. L'anziana 80enne però si è insospettita e ha subito chiamato la polizia parlando di «uno strano incidente»Gli agenti di una volante del commissariato Trastevere hanno intuito qualcosa di losco nella dinamica degli eventi e hanno applicato le misure dei protocolli operativi antitruffa, svelando così l’ignobile gesto ai danni di “vittime fragili”. I due 40enni, denunciati in stato di libertà, dovranno rispondere di tentata truffa.

