Roma, tentano il colpo in un locale di San Lorenzo e in una farmacia al Casilino: 2 arresti per rapina aggravata

Arrestati due rapinatori daglii agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti. Il primo a finire in manette per rapina aggravata è un magrebino di 23 anni. Lo straniero dopo essere entrato all'interno di un locale in zona San Lorenzo, ha aggredito e derubato il proprietario, rompendo anche alcuni suppellettili. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno fermato il malvivente ancora nelle vicinanze, trovandogli nella tasca dei pantaloni 130 euro rubatii dalla cassa del locale. Il rapinatore, a seguito degli accertamenti dattiloscopici, è risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Padova, dovendo scontare 3 anni e 3 mesi di reclusione. Al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia e arrestato per rapina aggravata.

Poche ore dopo a finire in manette è stato un italiano di 59 anni che aveva da poco rapinato una farmacia in zona Casilino. Il rapinatore, entrato nel negozio armato di forbici, dopo aver rubato alcune banconote dalla cassa, si è dato alla fuga ma è stato inseguito da un poliziotto libero dal servizio che in quel momento aveva notato quanto stava accadendo. Grazie all'ausilio, poi, di due equipaggi del Reparto Volanti, intervenuti sul posto, il rapinatore è stato fermato. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia dove è stato arrestato per rapina aggravata e minacce a Pubblico Ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA