Roma, tenta il suicidio lanciandosi tra le auto in corsa con il cane svenuto al guinzaglio

Questa mattina un ragazzo italiano di circa 30 anni,presumibilmente tossicodipendente, ha provato a lanciarsi sotto le auto in corsa in Via di Torbellamonaca, trascinando al guinzaglio un cucciolo di cane, svenuto a causa di un colpo di calore.La scena è stata vista da una pattuglia del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, immediatamente intervenuta per mettere in sicurezza sia la persona e l'animale, che gli automobilisti costretti a brusche frenate o slalom dell'ultimo momento per evitare l'investimento.Nel corso delle operazioni, il giovane si è accasciato in terra anch'egli svenuto e poi trasportato in ambulanza presso il policlinico Tor Vergata . Ancora sconosciute le ragioni del gesto. Il cucciolo, un meticcio di circa sei sette mesi è stato immediatamente soccorso dagli agenti e condotto presso gli uffici della U.O. S.P.E. in attesa di avviare la procedura per il ricovero in struttura convenzionata con il Comune di Roma Sull'episodio è intervenuto il commento del sindacato UGL, che in una nota del Coordinatore Romano Marco Milani dichiara: