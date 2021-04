Roma, Globe Theatre a Villa Borghese occupato dai lavoratori dello spettacolo

Il mondo del teatro protesta per una chiusura prolungata ormai da più di un anno per colpa del Covid. La protesta è a Roma, all'interno di Villa Borghese: al Globe Theatre. Un gruppo di lavoratori dello spettacolo sta occupando il Globe da stamattina.

«Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo chiediamo una riforma strutturale del settore -scrivono su Fb - Non vogliamo una riapertura senza sicurezza, che ci faccia ripiombare in un mondo del lavoro ancora più incerto e privo di garanzie. Riapriamo questo spazio a tutte le precarie, a tutti gli sfruttati, per riappropriarci di un tempo di confronto e autoformazione».

Gli occupanti assicurano che «tutto si sta svolgendo nel rispetto delle disposizioni sanitarie» e che si sono sottoposti a tampone.

Nella pagina Facebook in cui annunciano una conferenza stampa alle 11 scrivono: «Siamo le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo di Roma. Siamo tecnici, impiegati e artisti, siamo scenografi, musicisti e attori, siamo drammaturghi, maschere, facchini, siamo i lavoratori dei teatri, dei service, delle compagnie. Dal 23 Febbraio siamo a casa senza percepire alcun reddito e senza sapere se e quando ricominceremo a lavorare. Siamo stati tra i primi a perdere il lavoro in conseguenza della crisi sanitaria e ora insieme a centinaia di migliaia di precari ci troviamo senza stipendio. Le assurde condizioni di precarietà in cui da sempre siamo costretti a vivere e l'assenza di tutele non permettono alla grande maggioranza di noi di accedere alle misure di sostegno previste dal governo».

