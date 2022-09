Roma, taxi introvabili fino a mercoledì: turni ridotti e tassisti in ferie

Caos e disagi oggi a Roma per tutti coloro che hanno bisogno di un taxi. Lunghe code e attese snervanti dei passeggeri negli stalli dedicati. Nel lunedì di ripresa per moltissimi romani, di rientro dalle ferie e di ritorno in ufficio dopo lo smart working, le auto bianche sono quasi introvabili. File alla stazione Termini (e gli abusivi gongolano) e in piazza di Spagna.

Turni ridotti

Non si tratta di disagi legati a uno sciopero o a una agitazione della categoria. Il problema, piuttosto, sarebbe legato alla turnazione ridotta ancora tarata sul periodo estivo. Quest’anno, infatti, il Comune ha suddiviso le ferie estive per i tassisti in tre tronconi, a partire dall’8 agosto. "Questo nonostante la categoria - affermano dalla cooperativa 3570 - avesse chiesto di modificare la turnazione e adattarla meglio alle esigenze della città. Fino a mercoledì 8 settembre, dunque, potranno esserci altri disagi".

