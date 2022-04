Roma, approvata riduzione della Tari. Angelucci: «Boccata d'ossigeno per il settore turistico»

L’Assemblea capitolina ha approvato la riduzione della Tassa sui rifiuti. «Si abbasserà del 6% per le utenze non domestiche e un ulteriore sconto verrà riservato alle strutture ricettive della Capitale, alberghi, bed and breakfast, agriturismi, grazie a un emendamento che compensa i minori rifiuti prodotti durante la pandemia», dichiara il presidente della commissione Turismo, Moda e Relazioni intarnazionali Mariano Angelucci.

«Scendono per la prima volta dopo anni di rincari le tasse pagate sulla raccolta dei rifiuti: è una vera svolta per la città e per le imprese - aggiunge - Una vera boccata d’ossigeno per il settore turistico, che è stato più pesantemente colpito dalla pandemia e dalla crisi del turismo internazionale. Tutta la filiera dei servizi ai turisti è coinvolta, compresi gli esercizi commerciali e della ristorazione».



«Avevamo promesso che avremmo messo in campo ogni azione per alleggerire il carico fiscale sulle imprese, per favorirne il rilancio. Ringrazio la vicesindaco e assessora al Bilancio Silvia Scozzese per questo serio lavoro sui conti che oggi consente di dare una risposta agli operatori del turismo romani e a tutti i cittadini. Andremo avanti per la rinascita del turismo e delle imprese», conclude Angelucci.