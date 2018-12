Roma, auto contro cordolo di cemento: Tangenziale chiusa in direzione Salaria per “caduta detriti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiuso lo svincolo di via Livorno e un tratto di Tangenziale in direzione Salaria con pesanti ripercussioni sul traffico a causa di un incidente avvenuto stanotte verso le due. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma uno dei due veicoli è finito contro un cordolo di cemento, provocandone il deterioramento e la caduta di detriti un po' ovunque, anche nella parte sottostante alla Tangenziale. E' accaduto sulla parte vecchia dell'arteria all'altezza dello svincolo di via Livorno, direzione Salaria.Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale del gruppo Sapienza sia per effettuare i rilievi dell'incidente e sia per permettere la chiusura del tratto disposta a causa dei diversi danni riscontrati dai vigili del fuoco e dai tecnici della ditta Grande viabilità intervenuti sul posto che hanno disposto la chiusura dello svincolo e della Tangenziale sempre in direzione Salaria con un transennamento dell'area. Attualmente è ancora chiusa per motivi di sicurezza e per mettere i lavori di riparazione. Notevoli i rallentamenti sulla circolazione stradale.