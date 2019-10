Roma, veicolo in fiamme sulla Tangenziale Est chiusa la galleria di via Nomentana

Traffico e caos a Roma. A causa di un veicolo in fiamme sulla Tangenziale est è chiusa la galleria all'altezza di via Nomentana in direzione San Giovanni: code e rallentamenti si registrano in circonvallazione interna all'altezza dell'uscita per via dei Monti Tiburtini, tra via Salaria e villa Ada e tra largo Rodolfo Lanciani e via dei Monti Tiburtini. Traffico in zona San Giovanni è stato rilevato anche in via Magna Grecia con code all'altezza di via Corfinio a causa di un incidente. Nel quadrante nord ovest di Roma, ci sono code in via Boccea all'altezza di via Cardinale Oreglia a causa di un incidente; su via Aurelia tra il Grande raccordo anulare e via Nicola Lombardi e su via San Giuseppe Cafasso all'altezza di via del Casale di San Basilio. Al centro storico in via dei Cimatori ci sono code all'altezza di Corso Vittorio Emanuele per un incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA