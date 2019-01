Roma, armato di taglierino rapinò un furgone carico di sigarette: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Armato di taglierino rapinò un carico di tabacchi da 34mila euro a Roma, ma l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Questa mattina, i militari della stazione San Paolo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Roma, nei confronti di un 47enne romano disoccupato e con precedenti, ritenuto responsabile della rapina. Il provvedimento cautelare è stato emesso su richiesta della Procura di Roma, al termine di un'attività d'indagine, diretta dal pm del pool che tratta tra l'altro rapine, usura ed estorsioni.Il colpo è stato messo a segno il 16 aprile scorso ai danni di un furgone di una società, impiegato nella distribuzione di tabacchi nelle rivendite della Capitale. Il responsabile, salito a bordo del mezzo, minacciò con un taglierino l'autista che era intento a scaricare alcune scatole di sigarette in una tabaccheria di via Pincherle, quartiere San Paolo. Il rapinatore riuscì, nel giro di pochi minuti, a impossessarsi di 34 scatoloni di sigarette, per un valore di 34mila euro. Le indagini, condotte con metodi tradizionali di osservazione, intercettazioni telefoniche e analisi dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato sul furgone, hanno consentito di individuare il rapinatore.