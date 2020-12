Covid a Roma, supplente positiva al test rapido: le famiglie di 23 alunni finiscono in isolamento

Una maestra elementare di una scuola a Sud di Roma che stava svolgendo una supplenza è risultata positiva al test rapido per il covid e le famiglie di 23 alunni sono finite in isolamento.

Il caso, riporta La Repubblica, riguarda la scuola Argento Vivo di Dragona, nei pressi di Acilia. La Asl Roma 3, competente per territorio, dopo la positività della maestra ha disposto subito la chiusura della sezione in cui insegnava la donna, oltre all'isolamento fiduciario per 23 famiglie. L'insegnante era stata regolarmente a scuola fino alla scorsa settimana, poi nelle chat di WhatsApp dei genitori si era sparsa la voce: «Una maestra è positiva». L'indiscrezione si è poi rivelata fondata, come confermato a voce anche dall'istituto scolastico, ed ecco che per 23 famiglie scatterà un Natale in isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 13:25

