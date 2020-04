Coronavirus: Lazio, supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta

Supermercati chiusi a Roma e nel Lazio a Pasqua e Pasquetta. Sarà pubblicata domani l'ordinanza che stabilisce la chiusura dei negozi alimentari, dagli ipermercati ai piccoli esercizi per Pasqua e Pasquetta. Lo rende noto la Regione Lazio. Resteranno esenti dall'obbligo di chiusura gli esercizi la cui apertura è autorizzata da precedenti ordinanze, ossia farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio.

Il provvedimento, frutto anche del contributo dei sindaci in una riunione con l'Anci Lazio, si legge in una nota, disporrà la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, per la vendita di generi alimentari, compresi quelli all'interno dei centri commerciali, nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile, ossia Pasqua e Pasquetta.



