Mercoledì 19 Ottobre 2022, 22:48

Tre tentativi di suicidio nel giro di appena quattro giorni. Vittime minorenni, due quindicenni e una tredicenne, poco più che bambine. La ripresa delle scuole senza Dad non sembra aiutare chi soffre di disturbi mentali o coloro che sono particolarmente fragili e più esposti allo stigma sociale, anzi. A un mese dalla riapertura delle aule in presenza ecco nuovi sconcertanti casi tra i giovanissimi. Primo tra tutti quello accaduto ieri mattina in un liceo di Roma sud.



Una ragazzina è stata trovata in bagno, con le vene dei polsi tagliate, tra le urla e la disperazione delle compagne di classe e del personale ausiliario. Una scena agghiacciante che lascerà per sempre il segno in chi l’ha vissuta in prima persona e in chi come testimone. Per fortuna si è salvata, i soccorsi sono stati chiamati e attivati tempestivamente dalla scuola e i tagli non sono stati letali.



SCELTA CORAGGIOSA

A quindici anni quella ragazzina aveva già intrapreso un percorso di coraggio, scegliendo di sottoporsi a un intervento chirurgico per cambiare sesso. Ma ieri quel coraggio e quella determinazione si sono infranti nel pensiero di mettere fine alla propria vita, di causarsi ferite in quel corpo in cui non si era sentita a proprio agio e nel profondo dell’anima. Chissà che cosa ha scatenato quell’impulso autolesionista, chissà se era stato meditato nel tempo, ma ieri intorno alle dieci è entrata nel bagno delle ragazze al pianterreno dell’edificio, e ha provato a farla finita. Uno choc, per tutti.

Le insegnanti hanno dovuto spiegare perché quel bagno non si poteva più utilizzare, «bisogna andare al piano di sopra», e poi confortare le amichette e gli amici rimasti impietriti.

I ragazzi, all’uscita di scuola, la proteggono. Ma non nascondono che l’episodio li ha anche scossi parecchio. «È una nostra compagna, sì. Ha cambiato sesso perché probabilmente si sentiva a disagio - raccontano in uno dei capannelli che si sono formati al suono dell’ultima campanella, quando tutti erano pronti a tornare a casa - È tutto successo così all’improvviso, intorno alle 10. Siamo colpiti ma le siamo vicini, anche per tutta le complessità che sta vivendo. Speriamo torni presto in classe, la aspettiamo con tutto il cuore».



LA DIFFICOLTÀ

La famiglia aveva messo al corrente la scuola del particolare momento che stava passando la ragazza, per tutte le conseguenze che derivano da un momento così articolato sotto un punto di vista psicologico oltre che fisico. E dall’Istituto fanno quadrato attorno a lei. Vorrebbero proteggerla, più di quanto potrebbero fare con le parole di solidarietà. Dalla direzione didattica non fanno riferimento al caso specifico se non con un augurio di rivederla presto. Sostengono che tra i mille studenti dei vari plessi c’è una sorta di famiglia che aiuta, sostiene, collabora. «I ragazzi oggi non devono sentirsi isolati: la scuola c’è ed è un’agenzia educativa che deve collaborare con le famiglie. Lavoriamo insieme per lo stesso obiettivo, la crescita dei giovani - spiegano in direzione - Noi ci sentiamo molto vicini alle famiglie e interveniamo in diversi modi, anche attraverso progetti specifici che prevedono anche l’assistenza psicologica direttamente a scuola».



IN OSPEDALE

Paura della socialità, ma anche segnali di esordio di malattie mentali vere e proprie per cui, a livello minorile, le risorse a disposizione per intervenire sono al lumicino. Hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere anche una quindicenne trovata in strada domenica mattina sotto choc e con i polsi tagliati, portata all’Umberto I e una tredicenne che, nonostante la giovanissima età, è anoressica e ha fatto incetta di tutti i farmaci che ha trovato in casa fino a perdere conoscenza. Fortunatamente anche in questo caso i soccorsi dei familiari e del 118 sono stati tempestivi.