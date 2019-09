Roma, preso il rapinatore "Speedy Gonzales" che terrorizzava Roma Sud: il suo record 9 colpi in mezz'ora

È finito un incubo. Ieri mattina, dopo l'ennesima rapina a mano armata, la polizia è riuscita a mettere le manette al rapinatore seriale che da mesi imperversava nei quartieri di Roma Sud, mettendo a segno diversi colpi, uno dietro l'altro, per scomparire e per poi tornare. Farmacie, tabaccai, supermercati ma anche edicole, nel mirino del bandito che ha battuto almeno due primati: il numero dei colpi in città, circa 50, e le singolari modalità, ossia una rapina pochi minuti una dall'altra. Ieri, in flagranza di reato, è stato arrestato Manuele Canali, 42 anni, mentre fuggiva da una farmacia di via Aristide Sartorio, a San Paolo.

La Questura aveva rafforzato i controlli e fatto convergere nelle zone di San Paolo, Colombo, Tor Carbone più equipaggi. Erano le 11.30, quando il rapinatore torna a colpire in via Tito, poi, in via Rosa Raimondi dove terrorizza i titolari e i clienti di due diversi esercizi commerciali. Il colpo di scena in una farmacia di via Sartorio. Manuele Canali, con il casco, gli occhiali e la pistola fa irruzione nella farmacia ma il titolare si oppone mettendolo in fuga.

L'IDENTIKIT

Alcuni passanti intervengono in aiuto del negoziante. Il bandito è costretto a lasciare lo scooter, si sbarazza della pistola (poi risultata una replica) e corre lungo la strada. È l'equipaggio del commissariato San Paolo a capire quello che sta accadendo. In pochi secondi il fuggitivo è ammanettato. Per ora Canali è il bandito seriale autore delle nove rapine di ieri. Gli inquirenti hanno pochi dubbi: sarebbe lo stesso che per mesi è riuscito a farla franca e ad imperversare sulla città mettendo a segno decine di rapine. «Non voglio dire nulla» avrebbe detto l'arrestato ai poliziotti che cercavano conferme per le rapine avvenute in quasi 4 mesi. Ma le modalità di esecuzione sono identiche, fotocopia una dell'altra. La corporatura del bandito, l'uso della pistola e dello scooter sono identici e anche la loro singolare realizzazione, una rapina dietro l'altra. Gli stessi obiettivi: farmacie e supermercati. Sembra anche che le telecamere di negozi rapinati inquadrino lo stesso bandito anche se coperto in volto dal casco, ma la corporatura sarebbe identica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA