Autostrada Milano-Napoli: da mercoledì a venerdì chiusa diramazione Roma sud

Sulla diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno, dalle 21 alle 5, sarà chiusa l'uscita della stazione di San Cesareo, per chi proviene da Roma. Lo comunica Autostrade per l'Italia che suggerisce in alternativa di uscire alla stazione autostradale di Monteporzio Catone. © RIPRODUZIONE RISERVATA