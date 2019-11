Rifiuti, lo studio: Roma al quinto posto per la raccolta differenziata tra le grandi città

Ai cittadini di Roma tocca, tra le grandi città, la spesa più elevata per il servizio di igiene urbana. Ogni abitante spende 255 euro all'anno. E l'Ama occupa il primo posto anche per quanto riguarda il costo per tonnellata di rifiuti raccolta (430 euro). La percentuale di raccolta differenziata del Comune di Roma è pari al 44,3%, quinta per grandezza dopo la veneziana Veritas che serve 45 comuni (65,2%), la Alia di Firenze (59,3% in 49 comuni serviti), l'Amsa di Milano (53,8%) e l'Amiat di Torino (44,4%).

Sono i dati che emergono da una indagine dell'Area Studi di Mediobanca sugli indicatori di efficienza e qualità dei servizi pubblici nei maggiori comuni italiani. In particolare, lo studio esamina le società che gestiscono quattro tipologie di servizio (trasporto pubblico locale, aeroporti, idrico e igiene urbana) nei 10 capoluoghi di regione più popolosi d'Italia.

Andando al capitolo dei trasporti pubblici, nello studio si legge che a Roma, solo nell'85,7% dei casi le corse programmate vengono effettivamente esercitate dagli autobus dall'Atac di Roma: è la peggiore performance, seguita da quella dell'Amat di Palermo (87,1%) e poi di nuovo Roma con la Roma Tpl (91% l'Atac e la Roma Tpl (tratte periferiche). A fronte di coefficienti di regolarità del servizio metropolitano che nelle altre città sono prossimi al 100%, l'Atac di Roma con l'81% «rappresenta una notevole eccezione».

L'Atac e la Roma Tpl (tratte periferiche) trasportano 2,4 milioni di passeggeri al giorno, pari all'83% della popolazione residente. L'offerta di Tpl tende a seguire la dimensione della domanda: i due gestori offrono ogni anno 7.826 posti-km per ogni abitante di Roma (21 al giorno), con un coefficiente di riempimento dei mezzi per l'Atac di 4,1 passeggeri per 100 posti-km, influenzato dal flusso turistico di circa 27 milioni di presenze annue. L'Atac di Roma ha investimenti unitari pari al 3% dei ricavi unitari (terzo valore più basso dopo le società fiorentine).

