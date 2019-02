Roma, comitato vittime strage di Vigna Jacobini: «M5s dice no alla giornata della memoria»

«Chiediamo che il Movimento 5 Stelle di Roma chiarisca i motivi dell'astensione nel voto sulla mozione per l'istituzione di una Giornata cittadina della memoria che ricordi la strage di via di Vigna Jacobini». Lo dice il presidente del Comitato Vittime del Portuense, Francesca Silvestrini.



In occasione del ventennale della strage avvenuta il 16 dicembre del 1998 - ricorda - ci erano state date precise rassicurazioni sul fatto che un'eventuale proposta di questo tipo avrebbe trovato l'appoggio trasversale delle forze politiche. Una scelta di buon senso, visto che i morti e le ferite di un quartiere non hanno colore». Tuttavia, prosegue Silvestrini «l'unica mozione, presentata da Fratelli d'Italia, è stata bocciata dall'Assemblea Capitolina con l'astensione decisiva del M5s».



«Non vogliamo credere - conclude il presidente del Comitato - che questa decisione sia figlia solo di mere, ciniche, considerazioni politiche, legate al fatto che la mozione sia stata presentata da un partito piuttosto che da un altro. Per questo chiediamo alla Giunta, nella figura della sindaca Virginia Raggi e al capogruppo del M5s in Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara, di chiarire e di metterci a parte sulle iniziative che intendono portare avanti per compiere un semplice atto di giustizia nei confronti di 27 persone, fra cui 6 bambini, altrimenti destinate all'oblio».

