Roma, strade, scuole e trasporti: lavori per oltre un miliardo

Ultimo aggiornamento: 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade, scuole, verde. Opere da realizzare ex novo oppure manutenzione straordinaria delle infrastrutture già esistenti. La strategia del Campidoglio - affidare le procedure d'appalto al Provveditorato delle opere pubbliche - punta a far procedere speditamente, nei prossimi tre anni, il piano investimenti inserito nel bilancio di previsione di quest'anno, per un totale di un miliardo e 120 milioni di euro a disposizione. Una soluzione sblocca cantieri destinata, se tutto filerà liscio, a far ripartire la macchina dei lavori pubblici nella Capitale.LE OPEREAppalti rilevanti riguarderanno il comparto trasporti e mobilità: si va dalla nuova linea tranviaria che collegherà i Fori Imperiali con piazza Vittorio alle nuova rete di piste ciclabili, dall'ampliamento della linea di filobus 90 fino alla stazione Termini al potenziamento del sistema di alimentazione elettrica della linea B della metropolitana. Dovrebbero iniziare quest'anno i lavori per la realizzazione del ponte dei Congressi mentre si procederà anche con la realizzazione del nuovo ponte della Scafa, nonché di complanari, svincoli e sottopasso tra via Casilina e via di Tor Bella Monaca. Sul fronte della manutenzione cittadina, si provvederà al restauro di piazza del Campidoglio, comprese le facciate dei palazzi che vi si affacciano, e del teatro Valle. Restyling in vista per via Palmiro Togliatti (2,3 milioni di euro), mentre sulla Cristoforo Colombo sarà realizzato il sottopasso all'incrocio con via di Malafede, per 4 milioni 570 mila euro. Interventi sono previsti per via della Magliana (2,5 milioni), via di Boccea (2 milioni), via di Torrevecchia (1,6), via della Borghesiana (1,9), via Tuscolana (da Porta Furba a piazza di Cinecittà) per un milione e 700 mila euro.LA MANUTENZIONESulla Tiburtina è prevista la manutenzione straordinaria della corsia centrale, da via Portonaccio a via di Casal Bruciato. In centro l'amministrazione capitolina ha messo in programma il rifacimento di lungotevere Maresciallo Cadorna (800 mila euro), quella di via dei Cerchi (2 milioni) e la riqualificazione del sottopasso di via del Tritone (300 mila euro). Il 2019 dovrebbe inoltre vedere l'avvio di oltre 30 cantieri negli istituti scolastici gestiti dal Campidoglio, grazie a quasi 21 milioni per opere di riqualificazione e interventi di manutenzione straordinaria in molti istituti della Capitale. Gli interventi riguarderanno tanto gli asili nido quanto le scuole elementari e medie, a partire dall'adeguamento di tante strutture alle norme in vigore sui sistemi di prevenzione degli incendi. Quindi, la riqualificazione di alcune ville storiche. Si parte con Villa Doria Pamphilj, per la quale il Campidoglio ha destinato 2,1 milioni di euro. Quindi Villa Borghese, con 2,3 milioni di euro.