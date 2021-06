La prima chiusura stradale è fissata per le 19 di oggi, e non riguarda lo stadio Olimpico. Stasera diventerà infatti completamente off-limits via dei Fori Imperiali, nel tratto compresa tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci, dove saranno allestiti maxischermi per seguire all’aperto (al massimo in mille persone) le partite che si giocheranno a Roma. Scatta fra poche ore, quindi, il piano straordinario in vista dell’incontro Italia-Turchia di domani sera allo stadio Olimpico, gara inaugurale degli Europei di calcio: tra strade chiuse, navette straordinarie per collegare l’area del Foro Italico, controlli capillari delle forze dell’ordine sia per la sicurezza che per il rispetto delle norme anti-contagio da Covid.

Europei a Roma, navette, strade chiuse e deviazioni autobus: la mappa dei collegamenti

I CONTROLLI

Un’organizzazione che sarà riproposta anche per le ulteriori tre partite della competizione continentale che si disputeranno nella Città eterna: le altre due degli Azzurri nel girone eliminatorio, più uno dei quarti di finale. Complessivamente saranno impegnati oltre 3.500 uomini delle forze dell’ordine, con controlli a tappeto nell’area dell’Olimpico, ma anche negli altri quartieri della città interessati dal passaggio dei tifosi e dalle manifestazioni organizzate in concomitanza con l’evento sportivo. Sempre domani, dalle 10, aprirà i battenti anche il Football Village di piazza del Popolo, fulcro della Fan Zone, che resterà attivo tutte le sere fino alle 23, per tutta la durata degli Europei.

IL PERIMETRO

Nei dintorni dello stadio è stato delimitato un perimetro di sicurezza, che sarà attivo a partire da 5 ore prima l’inizio delle partite e fino a 2 ore dopo la fine del match. Il piano prevede la chiusura al traffico: a nord del lungotevere Maresciallo Diaz, all’altezza di via Antonino di San Giuliano (resterà aperta la sola carreggiata in direzione di via del Foro Italico); a est di ponte Duca D’Aosta; a sud del lungotevere Della Vittoria e di piazzale Maresciallo Giardino, con chiusura della circonvallazione Clodia all’angolo con via Durazzo. I mezzi pubblici potranno continuare a transitare all’interno del perimetro (non effettuando però la fermata passeggeri) fino a tre ore prima del fischio di inizio. Da quel momento saranno attuate le deviazioni predisposte con l’Atac, che riguarderanno le linee 168, 200, 226, 280, 301, 32, 446, 628, 69 e 911.

I COLLEGAMENTI

Per raggiungere e rientrare dallo stadio è stato organizzato un piano straordinario di trasporto gratuito, riservato ai possessori di biglietto per la partita, attivo da quattro ore prima e fino a tre ore dopo le partite. I punti di partenza delle navette sono tre: la fermata Cipro della metro, la stazione Termini e il parcheggio di Tor di Quinto. I collegamenti in autobus sono anche integrati da percorsi pedonali e ciclabili, da parcheggi e postazioni taxi e dal servizio della metropolitana, con l’orario serale che sarà esteso per consentire il deflusso degli spettatori al termine delle partite, con questi orari: domani l’ultima partenza sarà all’1,30, mercoledì 16 all’1,30 di notte, domenica 20 alle 23,30, sabato 3 luglio alle 2,30.