Roma, picchiato e rapinato alla Stazione Termini. «Stavo dormendo e due individui mi hanno aggredito»

Stava dormendo fuori la stazione Termini, a piazza dei Cinquecento, quando è stato aggredito da due individui che l’hanno picchiato e minacciato di morte. I due non sono riusciti ad afferrargli il marsupio che la vittima ha stretto a se. La violenta tentata rapina, è accaduta alle 3 di notte sui marciapiedi della stazione. L’uomo che è stato picchiato ha 50 anni, romano, incensurato e stava a piazza dei Cinquecento aspettando di potere entrare in stazione per prendere un treno che lo portasse vicino Roma.

E’ la polizia ad occuparsi del caso, gli investigatori del commissariato Viminale stanno dando la caccia ai due rapinatori. In pratica l’uomo stava dormendo quando si è sentito afferrare per il marsupio. Allora ha reagito inseguendo il ladro. Ma non ce l’ha fatta a raggiungerlo perchè è stato preso alle spalle dal complice che gli ha sferrato un pugno sul collo e l’ha minacciato di morte. Sul posto è arrivato il personale di un’ambulanza. Non c’è stato bisogno di medicare la vittima che è riuscita ad uscire quasi indenne dall’aggressione. La vittima è stata portata in commissariato dove è stato ascoltato sulla dinamica della tentata rapina. Gli investigatori gli hanno chiesto molti particolari. Come fossero vestiti gli autori. Se erano legati ad altre persone. Insomma hanno chiesto tutti i particolari che potrebbero essere utili per rintracciare i due aggressori.

Pestato e rapinato a Termini, il racconto



«Ero sdraiato a terra e dormivo - ha raccontato ai poliziotti il 50enne - ad un certo punto sono stato svegliato da un tizio che voleva il mio marsupio. Ho capito subito che si trattava di una rapina. Mi sono messo in piedi ed ho fronteggiato il bandito che si è messo a correre. L’ho inseguito fino a quando sono stato preso alle spalle da un complice che mi ha picchiato e mi ha minacciato di morte. Ho avuto paura. Io sono una persona tranquilla che stavo dormendo aspettando il mio treno».

Le indagini



Intanto, gli investigatori hanno visionato le telecamere che si affacciano su piazzale dei Cinquecento. Sarà un lavoro lungo ma potrebbero saltare fuori delle immagini utilissime alle indagine. Potrebbero essere immortalati proprio i due rapinatori in azione. Se così fosse per i banditi si tratterebbe di avere le ore contate. Già in passato sono state concluse indagini grazie alle telecamere di sorveglianza della stazione Termini. Intanto la stazione, soprattutto la notte, si rivela un posto poco sicuro dove l’illegalità sembra farla da padrone. Ci sono gruppi di stranieri a caccia di cellulari e portafogli. Infatti è molto alto il numero di rapine a passante. E poi, c’è un florido spaccio di droga che genera lotte intestine fra bande di spacciatori.