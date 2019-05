Roma, ladro seriale tra i viaggiatori dei treni: arrestato 45enne italiano

Ladro seriale tra i binari, ai danni dei viaggiatori. Un italiano di 45 anni è stato arrestato sabato per furto aggravato ed è finito agli arresti domiciliari. Dopo svariate denunce di furto di bagagli, avvenute su alcuni treni regionali e nella Stazione Termini, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, appartenente alla Squadra di Polizia Giudiziaria, sono riusciti a risalire al responsabile anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza presente sui convogli ferroviari e nelle stazioni. Al termine delle indagini è stato identificato un italiano, già noto alle forze dell'ordine come “ ladro operante in ferrovia ” , nei cui confronti l’Autorità Giudiziaria di Roma ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare. © RIPRODUZIONE RISERVATA