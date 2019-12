Roma, imbrattavano i treni alla stazione Ostiense: denunciati quattro writers

Son ostati sorpresi a imbrattare alcuni treni in sosta nella stazione Roma Ostiense: quattro writer sono stati denunciati dal personale della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio durante controlli ad hoc. I quattro giovani, di cui tre minorenni, dopo aver danneggiato le vetture ferroviarie, si stavano allontanando dall'area adibita alle operazioni di lavaggio dei treni e sono stati fermati. I quattro sono stati denunciati per deturpamento e imbrattamento di mezzi di trasporto pubblico, sequestrate 26 bombolette di vernice spray e 20 ugelli spruzzatori per la verniciatura. Il danno stimato ammonta a oltre 10.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA