​Roma, la molesta per anni, poi le spacca una bottiglia sul volto: arrestato stalker marocchino

Tor Lupara. Siamo in via del Pascolaretto e Maria (nome di fantasia) è stata appena minacciata di morte e colpita al volto con una bottiglia di vetro. Il suo aguzzino è un conoscente che l'aveva iniziata a perseguitarla due anni fa, causandole ansia e disagi psicologici. Lei peruviana, 55 anni. Lui un 40enne marocchino senza fissa dimora. L'ultima minaccia e il forte colpo inferto con la bottiglia la hanno spinta a chiedere l'intervento dei carabinieri che hanno immediatamente arrestato, in flarganza di reato l'uomo. Ora, dal carcere di Rebibbia, dove si trova in questo momento, dovrà rispondere dell'accusa di atti persecutori e lesioni personali aggravate. La donna, visitata al pronto soccorso dell'ospedale di Monterotondo, è stata riscontrata affetta da un trauma cranico con ferita lacero contusa: prognosi di 7 giorni.

