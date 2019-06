​Roma, rifiuti davanti casa della sposa, saltano le foto delle nozze . Volontari ripuliscono e “salvano” il matrimonio

Era praticamente “prigioniera” in casa a causa dei rifiuti, impossibilitata a immortalare con foto e video il giorno più importante della sua vita a causa dei cumuli di “monnezza” davanti alla sua abitazione. A “salvare” il matrimonio di una donna residente a Cinecittà in via Marco Fulvio Nobiliore, l’altro ieri, è però intervenuta l’associazione “Pics, gruppo di protezione civile di Roma”.



La donna infatti, “scoraggiata” dalla situazione, stava per rinunciare a farsi fotografare mentre usciva da casa accompagnata dal padre. Alcuni volontari, dopo aver notato i fiori messi fuori dalla casa per il passaggio della sposa praticamente sommersi dall’immondizia, si sono fermati e hanno cominciato a ripulire tutto. “Fortunamente - raccontano i volontari - in quel momento stava passando un camioncino dell’Ama. Anche se era quasi pieno, si è fermato permettendoci di caricare tutti i rifiuti che erano davanti alla casa”. Gli sposi, lui ghanese, lei italiana, hanno ringraziato i volontari e dopo alcune foto con loro sono andati alla cerimonia.

Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA