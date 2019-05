Roma Sport Experience da sabato 18 maggio: in campo insieme ai campioni di 30 discipline

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza edizione di Roma Sport Experience da sabato 18 maggio. La manifestazione ideata dall’Ente di Promozione Sportiva O.P.E.S. (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport), per due giorni, permetterà a tutti gli appassionati di sport e agli amanti della sana attività fisica di vivere un’esperienza suggestiva.Attività sportive da provare, competizioni dall’alto contenuto tecnico e adrenalinico, show mozzafiato ed appuntamenti formativi e celebrativi arricchiscono il programma di un evento che contribuisce sia a favorire stili di vita sani nella popolazione sia a trasmettere i valori positivi dello sport. L'appuntamento è dalle 9.30 al Parco divertimenti Cinecittà World (via di Castel Romano, 200 - Roma)Il taglio del nastro della terza edizione di Roma Sport Experience avverrà in due momenti significativi che daranno il via alle attività outdoor ed indoor. La prima cerimonia, dal carattere istituzionale, si terrà nell’area della Main Street. Alle ore 09:35, il Presidente nazionale di OPES Marco Perissa, accompagnato dalle autorità, dai Presidenti dei comitati regionali delle varie Federazioni Sportive e dai testimonial, taglierà il nastro aprendo ufficialmente la manifestazione che dal 2017 porta lo sport all’interno di un parco divertimenti dedicato al mondo del cinema e della TV. Successivamente, alle ore 10:00, verranno inaugurate anche le attività e le competizioni che si svolgeranno negli spazi coperti e nei teatri di Cinecittà World. Il momento clou si terrà all’interno del T1 con l’esibizione della meravigliosa ed elegantissima squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare.Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti: il Colonnello Alessandro Loiudice, Capo servizio Politiche dello Sport dell’Aeronautica Militare; il Presidente della V Commissione della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli; il Prof. Antonino Mancuso, coordinatore del servizio di educazione motoria fisica e sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Miur; il Presidente nazionale della FIDASC (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia) Felice Buglione; Paolo Pasqualoni, Presidente alla guida del Comitato Regionale del Lazio della FGI (Federazione Ginnastica d’Italia); Valentina Tagliaferri, delegato regionale per il Lazio della FITW (Federazione Italiana Twirling); il Presidente del Comitato regionale del Lazio della Federazione Scacchistica Italiana Luigi Maggi; Sabrina Miceli, consigliere regionale del Lazio della FIR (Federazione Italiana Rugby); Vincenzo Corso, delegato regionale della CNS Libertas; la squadra del Santa Lucia Basket; Ciro Massa, karateka delle Fiamme Oro; Francesco Bonanni, agente della Polizia di Stato e Campione del Mondo di nuoto per salvamento; Niccolò Ferrari, Aviere Capo dell’Aeronautica Militare e Campione italiano e Vice Campione mondiale di canoa; ed, infine, le ginnaste dell’Aeronautica Militare Elisa Blanchi, Marinella Falca, Andreea Stefanescu e Camilla Bini.Gli sportivi ed i curiosi che sabato 18 e domenica 19 maggio varcheranno i cancelli di Cinecittà World, oltre a godere delle attrazioni del Parco, potranno provare le oltre 30 attività sportive (beach volley, basket, equitazione, baseball, arti marziali, difesa personale, twirling, hockey Inline, subacquea, SUP, windsurf e tutte le specialità che rientrano nel mondo del fitness e del body building) previste da Roma Sport Experience. Grazie a tecnici qualificati e ad istruttori messi a disposizione dall’Ente e dalle Associazioni aderenti, si potranno conoscere anche quelle discipline che non godono dei riflettori mediatici.Tra gli show e le competizioni presenti nel palinsesto della terza edizione da non perdere la rassegna di danza (oltre 2.000 ballerini saranno impegnati sabato e domenica sul palco del T1), il III Trofeo di Ju Jitsu (sabato), il Grand Prix Lazio di Body Building ed il Campionato Nazionale OPES Body Building (rispettivamente sabato 18 e domenica 19 maggio), la Was Obstacle Race (domenica), il II Imperator Supreme Fighting (competizione di taekwondo che si terrà domenica), l’Urban Dance Show (domenica) ed il Concorso di Coreografia (domenica pomeriggio). Da non perdere anche gli appuntamenti formativi riservati ai professionisti che lavorano in ambito sportivo e nel Terzo Settore ed, infine, il Premio Scirea. Domenica 19 maggio, alle ore 12:00, infatti, il riconoscimento intitolato al grande Capitano della Juventus verrà assegnato a 4 tra atleti, dirigenti, società e gruppi sportivi che hanno contribuito alla crescita del calcio e del futsal.