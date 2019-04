Ladra in tacchi a spillo e vestito da sera, ruba una fuoriserie facendosi consegnare le chiavi dal meccanico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la sua bellezza ed i modi forbiti, vestita da sera, una donna sulla trentina, ha raggirato i meccanici di un’autofficina facendosi consegnare un’auto molto costosa che non era la sua. Quindi, la truffatrice, con sangue freddo, ha infilato la chiave nel quadro ed è sparita a bordo dell’auto.Il singolare furto è accaduto oggi pomeriggio in un’officina di via Camillo Sabatini, a Spinaceto. E il raggiro è stato scoperto quando il proprietario, quello vero, si è recato all’officina per ritirare la macchina. ”Eccomi, sono qui”, ha detto il proprietario ai meccanici, aspettando che gli consegnassero l’auto, una Toyota Chr, nuova di zecca. Sono passati alcuni minuti di silenzio e carichi di tensione.Poi, il titolare si è scusato con il proprietario. ”Poco fa - ha detto il titolare rivolgendosi al proprietario - è venuta una signora che ha detto di essere la proprietaria dell’auto e ci abbiamo creduto e gli abbiamo dato le chiavi”. Sul furto indaga la polizia. La donna attraente e scaltra probabilmente sapeva che l’officina non aveva telecamere.