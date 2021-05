Roma, agguato a Tor Marancia: ferito a colpi di pistola un giovane di 39 anni

Ha aperto la porta di casa e si è trovato due persone davanti che gli hanno sparato. Un ragazzo di 39 anni è stato ferito a colpi di pistola a Tor Marancia, quartiere di Roma Sud. Si pensa possa trattarsi di un agguato. Al momento le forze dell'ordine stanno accorrendo sul posto dopo la segnalazione. Anche un ambulanza del 118 sta per intervenire.

Quando è accaduto - Il 39enne è stato ferito ieri sera. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'uomo, appena aperta la porta di casa per uscire, in via Giuseppe Cervara, si è trovato davanti due persone che hanno sparato diversi colpi d'arma da fuoco colpendolo al piede. Il trentanovenne è stato trasportato al Sant'Eugenio in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le volanti, gli agenti del commissariato Tor Carbone e la polizia scientifica per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 14:08

