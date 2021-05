2 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Ancora sequestri di cocaina a San Basilio, una delle piazze di spaccio più ampie della Capitale. Stavolta la droga veniva nascosta sotto un vaso nell'area verde tra via Nino Tamassia e via Chiaravalle.Gli agenti del IV distretto San Basilio da tempo avevano notato uno strano via vai nella zona. Dai monitoraggi è emerso chiaramente che uno spacciatore era solito nascondere la droga sotto un vaso. FErmato dagli agenti, è stato trovato in possesso di 16,57 grammi di cocaina più 396 euro mentre sotto al vaso hanno rinvenuto 30,21 grammi di cocaina. Altri 2 arresti per droga sono stati effettuati dal personale della Polizia di Stato dei Distretti Tor Carbone e Aurelio dove sono stati rinvenuti circa 336 grammi di droga.