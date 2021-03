Roma, arrestati due giovani che spacciavano nel Parco dei Romanisti: erano pronti a vendere 6mila dosi

Erano pronti a piazzare più di 6mila dosi di hashish a Roma. Ma la polizia è riuscita a fermarli prima che piazzassero la merce. Due giovani, che spacciavano nel Parco dei Romanisti, luogo di incontro per molte persone che si trova tra la Casilina e via dei Romanisti, quartiere Don Bosco, sono stati arrestati. I ragazzi, di cui uno è minorenne, sono stati trovati in possesso della droga dagli investigatori del VI Distretto Casilino.

Come avveniva lo scambio

Gli investigatori hanno osservato a lungo come agivano i due ragazzi. E anche il giorno dell'arresto li seguono attentamente. Uno dei due aspetta i clienti in un punto del parco, e quando arrivano gli indica esattamente dove si trova il complice, nascosto tra la vegetazione. Qui è il luogo dove il ragazzo consegna gli stupefacenti. E, proprio mentre sta dando le dosi, la polizia interviene. Il ragazzo che vende la droga fugge, ma uno degli agenti lo blocca. Perquisito, viene trovato in possesso di 66 bustine e 59 barattoli di vetro contenenti complessivamente più di 400 grammi di hashish. Dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare più di 6 mila dosi.

La perquisizione a casa

Le forze dell'ordine si recano anche a casa di uno dei due giovani, quello che vendeva gli stupefacenti. E durante la perquisizione trovano frammenti di droga e gli stessi adesivi che contraddistinguevano i barattoli in vetro sequestrasti. Ora i giovani si trovano in carcere. Quello maggiorenne, che vendeva la droga, sarà ascoltato dai magistrati del Tribunale di Roma, mentre il secondo, minorenne, dai Tribunale competente.

