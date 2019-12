Spacciano droga via social, arrestati 3 pusher giovanissimi. Per loro, un business da oltre 13mila euro

Spacciavano droga via social, per un business da oltre 13mila euro. Sono finiti in manette tre giovanissimi pusher (il capo ha appena 19 anni). Uno pubblicizzava la vendita della droga sui social, un altro aveva la funzione di magazziniere e in casa aveva oltre un chilo di hashish e quasi tre di marijuana. Il capo, appena 19enne, nascondeva in casa i guadagni, 13.600 euro mentre è stata trovata anche una roulotte adibita a essiccatoio.



A smantellare l'organizzazione di spaccio messa in piedi da tre giovanissimi, tutti accusati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, sono stati i poliziotti del commissariato Aurelio con una operazione scattata lunedì scorso, quando due di loro sono stati fermati in via di Casal Lumbroso a bordo di una macchina mentre si dirigevano a un appuntamento con dei clienti per uno scambio droga-soldi. Da lì sono partite le varie perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di droga.

