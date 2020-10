Roma, maxi sequestro di droga a Tor Bella Monaca: pusher arrestato con 5mila dosi di cocaina

Sceso dallo scooter, è stato subito bloccato dai carabinieri che, appostati, ne attendevano l'arrivo. In manette è finito un 43enne, residente a Tor Bella Monaca, a Roma, con precedenti e disoccupato, ora accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione personale e al veicolo, i militari, infatti, hanno trovato migliaia di dosi di cocaina nascoste nel porta oggetti e all'interno del sottosella.

Il pusher aveva anche la chiave di un altro scooter, parcheggiato nelle vicinanze e anche lì erano custodite molte dosi di droga. In totale 5.041, per un peso di quasi due chili e mezzo. La cocaina è stata sequestrata, come il secondo veicolo, risultato rubato nel 2019 a Roma.

L'uomo è stato processato per direttissima e al termine dell'udienza di convalida è stata confermata la detenzione in carcere.





