Scambio di dosi nell'area di sosta, intercettato 1kg di hashish

Uno in sella allo scooter, l'altro alla guida di un'auto. Si scambiano un involucro che ai carabinieri, che li notano, appare subito sospetto. E infatti i due pusher finisco rapidamente in manette, presi in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e restano agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli. Sono un romano di 33 anni e un 22enne di Fonte Nuova.



I militari di Monterotondo li hanno notati in un’area di sosta. Durante il controllo, nell'auto è spuntata una confezione di hashish da 1 Kg, già diviso in 10 panetti singoli. Il conducente dello scooter aveva 1.315 euro in tasca, soldi posti sotto sequestro perché ritenuti provento della cessione dello stupefacente.

