Roma, spacciavano in tabaccheria: arrestati madre e figlio pusher

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due gestori di una tabaccheria di via Anastasio II, un uomo di 36 anni e la madre 53enne, entrambi incensurati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da qualche giorno i Carabinieri avevano notato uno strano via vai di soggetti noti come consumatori di sostanze stupefacenti, non residenti in zona, entrare all'interno della rivendita, sempre negli stessi orari. Insospettiti, i militari hanno deciso di vederci chiaro e, ieri pomeriggio, dopo aver identificato un

cliente

, appena uscito dal negozio, trovato con una dose di hashish appena intascata, hanno fatto scattare il blitz. Entrati all'interno, i carabinieri hanno subito notato l'atteggiamento nervoso dei due gestori. La perquisizione del locale ha permesso di rinvenire, occultato sotto il bancone vendite, 3 panetti di hashish per un totale di 241 g, due bilancini elettronici e una busta bianca con all'interno la somma contante di circa 1800 euro, ritenuto il provento dell'illecita attività. Madre e figlio pusher, dopo l'arresto sono stati accompagnati presso il loro domicilio, in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.

