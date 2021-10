Roma, all'Appio la droga arriva con l'auto a noleggio: arrestata coppia

Domenica 3 Ottobre 2021, 13:28

A bordo di un'auto a noleggio spacciavano cocaina nel quartiere Appio Nuovo. Sulle loro tracce gli investigatori del commissariato di zona che si sono appostati in viale Lina Cavalieri e li hanno visti mentre cedevano delle dosi di cocaina a un cliente. Sono scattate le manette per S.M. 52enne e B.P. 46enne, moglie e marito, colti in flagranza di reato. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 0,60 grammi di cocaina ed una importante somma di denaro, 785 euro, più alcuni biglietti manoscritti riportanti cifre riconducibili all’attività illecita.