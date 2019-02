Roma, spacciavano all'autostazione Tibus: arrestati 3 albanesi. Nel bagagliaio borse piene di marijuana

Spacciavano all'autostazione Tibus. La droga era ben organizzata nel bagagliaio della loro vettura, con borsoni pieni di marijuana suddivisa in involucri di cellophane. Ma sono stati intercettati dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, che la scorsa notte, unitamente ai colleghi della Stazione Roma Viale Libia, hanno arrestato 3 cittadini albanesi, un 49enne, un 22enne e una 28enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel corso di un servizio finalizzato al controllo dei passeggeri in transito presso l'autostazione 'Tibus', in largo Guido Mazzoni.



I Carabinieri hanno notato e fermato i due uomini a bordo di un'autovettura e, a seguito degli accertamenti, hanno rinvenuto, all'interno del bagagliaio, diversi borsoni contenenti complessivamente circa 23 kg di marijuana, suddivisa in involucri in cellophane.



Dal controllo è emerso che i fermati avevano in uso un appartamento in via Luca Ghini, zona Alessandrina, dove i Carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione. In casa è stata trovata la donna, trovata in possesso di 28 g di cocaina. In un mobile del salone è stata rinvenuta anche la somma contante di 3.250 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.



Droga e denaro sono stati sequestrati mentre i trafficanti sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

