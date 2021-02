Fermato spacciatore a due passi dal Colosseo: ha nascosto la droga sotto la scarpa

Arrestato a Colle Oppio per spaccio un 32enne del Mali. A intervenire i carabinieri della stazione di Piazza Dante di Roma. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 febbraio. L'arresto avviene alle 16.30, ma i militari fermano il giovane qualche ora prima. Si avvicinano con la macchina di servizio a un gruppo di persone e notatono un ragazzo di colore e due italiani. Appena si avvicinano, gli ultimi due fuggono. Questo insospettisce i militari: pensano che probabilmente i ragazzi stavano acquistando della droga. Fermano allora il 32enne e trovano sotto la scarpa un grammo e mezzo di marijuana. Secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere stata coperta durante la cessione. Poi, con la perquisizione, i militari trovano 8,2 grammi di hashish in 2 tasche. Tutto già diviso in dosi. Le sostanze sono state sequestrate e il pusher è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. A Colle Oppio non ci sono stati spacci recenti. Che la piazza della cessione di droga stia cambiando con il Covid? Intanto la pandemia non ferma la vendita di stupefacenti.

