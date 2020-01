Roma, spaccano bottiglia in testa a cliente di un bar per rubargli il cellulare, arrestati

Attimi di paura a Torpignattara. Con un colpo di bottiglia in testa, una coppia di rapinatori ha sottratto con la forza il cellulare di un cliente di un bar del quartiere, in via di Torpignattara. Lui peruviano di 33 anni, lei colombiana di 41, si sono introdotti nel locale in pieno giorno intorno alle 11:30 ma poco dopo aver compiuto la rapina, sono stati raggiunti dagli agenti del commissariato Torpignattara e Porta Maggiore a duecento metri di distanza all'interno di un altro esercizio commerciale. La vittima è stata soccorsa e i medici le hanno prescritto una prognosi di 10 giorni.

