Domenica 12 Settembre 2021, 13:53

«A volte le imprese di un certo calibro si fanno una domanda: ma chi sono le persone con cui sto per concludere affari dall'altra parte del mondo: arabi, indiani, russi, medio-orientali? Ecco: ci si può lavorare sopra e dare una risposta, perché le informazioni nel business possono essere decisive». Mirko Gordani, 27 anni, romano, originario di Esanatoglia nelle Marche, si può prenderlo con le molle, volendo, perché la prudenza non è mai troppa. Ma la sua società start-up, la "Prelia Strategic Advisory Group", sede nella Capitale vicino a piazza Barberini, esiste e sta conquistando clienti in diverse parti del mondo. Un nuovo mestiere. «I servizi sono richiesti più di quanto si immagini - dice il giovane - perché i manager delle imprese che contano, prima di muovere un passo, vogliono sapere: "Chi è che prende le vere decisioni nella controparte? Quali sono i suoi legami con i poteri e i sottopoteri del Paese in cui si trova? C'è il fumus, un sospetto, di qualcosa di strano? Insomma: tira un ariaccia?". Chi intavola una trattativa queste coe vuole saperle in anticipo e prima di concludere l'affare".

Mirko, il 27enne romano che studia da “007”

Giordani è originario praticamente dello stesso paese che diede i natali a Enrico Mattei, il presidente dell'Eni che morì nel 1962 in un misterioso incidente aereo dopo aver dato filo da torcere alla cosiddette "Sette Sorelle" del petrolio, anglo americane, francesi e olandesi, trattando, anche in modo spregiudicato, con l'allora Scià di Persia. Giordani si è laureato alla Luiss a Roma, poi ha preso un master al King's College a Londra, parla fluentemente inglese ed è stato a Gerusalemme. Cose documentate. Di sé aggiunge dettagli che ovviamente non è possibile verificare. «A Londra - dice - ho imparato lavorando con società private fondata da ex agenti del Mossad (i servizi segreti israeliani, ndr). Una di queste è stata alla ribalta nel caso Weinstein, il produttore americano finito dalle stelle alle stalle per i suoi guai personali. Poteti non crederli. Ma questo nuovo mestiere esiste e tanti ne sfruttano le potenzialità».

Chi è Mirko

Il ventisettenne marchgiano di Roma scrive a volte per Agipress. I suoi - lui li chiama "analisti" - rilasciano interviste ad Arab News, un sito specialistico sul mondo che ruota attorno alla galassia di Riad e degli emiri del Golfo Persico. Le aree maggiormente "coperte" dalla "Prelia" sono, appunto, l'India, l'Europa in genere e quella dell'Est in particolare, il Medio Oriente, il sud-est asiatico. Non si fa mensione della Cina, dove il totalitarismo di fondo del regime, con ogni probabilità, rende estremamente difficile la raccolta di notizie e l'attestazione che le notizie siano affidabili e vere. «Ho cominciato con una società di private intelligence rispondendo a un annuncio su Facebook - sostiene Giordani (ma prove certe non ce ne sono, ndr) - I clienti sono banche private, grossi studi privati come accennavo, industriali. Gente che vuole una radiografia "inside" sulla sua controparte del momento e anche sul Paese in cui si accinge ad entrare con il suo business. Prima del 2020 sono rientrato in Itlia da Londra e ho iniziato a fare il lobbysta nel settore del petrolio e del gas. Si ha spesso un'immagine strana del lobbysta e tanti credono che sia uno che sta lì per "corrompere" la politica. Inveve è, per come la vedo io, una persona che espone argomenti a un certo livello e fa capire che certe decisioni emotive, ad esempio quelle sul mondo petrolifero, possono essere controproducenti per alcuni Paesi, fermo restando che tutti voglio la difesa dell'Ambiente e un futuro il più garantito possibile per la Natura».

Il tipo crede in quello che fa ed è probabile che sappia più di quello che dice. Il suo è un lavoro - ben retribuito si immagina - e quindi nel racconto c'è sicuramente un fine di promozione, perché senza "pubblicità" non c'è commercio. Giordani nel gennaio scorso, in piena pandemia, ha fondato "Prelia". Si può verificare. Il piccolo gruppo si occupa di «rischio politico e di intelligence strategica». «Alcune società - afferma il "capo" - interesate a investire, mettiamo, nella ex Birmania inglese (oggi Myanmar, ndr), possono capire attarverso di noi il macrocontesto politico in cui potrebbero andare a muoversi». Macrocontesti, radiofgrafie "inside", aree di rischio, equilibri strategici in mondi lontani, azione e persuasione del lobbysmo nel pianeta «oil and gas». Mirko Giordani parla così: gli si deve fare ovviamente la tara e non predere per oro colato tutto quello che racconta. Ma non tutti i ventisettenni che ci sono in giro si spingono in certi territori a caccia di una "luce" e del successo.